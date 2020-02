Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi

VALDASO – Schianto violento, nella mattinata del 2 febbraio, tra Moresco e Pertritoli.

Incidente stradale fra due auto sulla Valdaso intorno alle 8. Un impatto forte, i mezzi praticamente distrutti.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per i soccorsi e rilievi.

Feriti due 30enni, automobilisti delle vetture coinvolte nel sinistro. Per uno di loro necessario il trasporto al Torrette di Ancona in eliambulanza per ulteriori accertamenti.

I due feriti non avrebbero mai, comunque, perso conoscenza.

