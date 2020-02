Con lui si vinsero due campionati tra qui quello di C2 del 2002 che si concluse con la trasferta di 7 mila sambenedettesi a Parma. Successivamente fu coinvolto in vicende giudiziarie e si rifugiò a Santo Domingo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se ne va anche “Big” Luciano Gaucci. L’imprenditore romano che a partire dagli anni ’90 ha acquisito notevole popolarità per via della sua attività nel mondo del calcio, a partire dal Perugia, portato in Serie A, e poi estesa anche al Catania e alla Samb. Aveva 81 anni.

Gaucci acquistò la Sambenedettese nell’estate del 2000 e ottenne subito una doppia promozione dalla Serie D alla C1, con l’epica trasferta di Parma contro il Brescello, con 7 mila sambenedettesi, tutt’ora vertice insuperato per una partita fuori casa della Samb, che valse la vittoria dei play off.

Affiancato dall’ex moglie Elisabetta Tulliani e dal figlio Alessandro Gaucci, il club sfiorò anche la promozione in Serie B l’anno successivo. Ma poi le difficoltà finanziarie della famiglia obbligarono ad abbandonare la Samb dopo un altro campionato di Serie C, tra burrascose polemiche, strappi e ricuciture con la tifoseria.

Successivamente le vicende giudiziarie hanno coinvolto lo stesso Big Luciano, che si è rifugiato a Santo Domingo.

Alti e bassi, sfuriate e rimpatriate, polemiche e abbracci: difficile definire con nettezza Luciano Gaucci e soprattutto quello che ha rappresentato a San Benedetto. Sicuramente, nonostante poi i problemi finanziari accumulati abbiano condotto poi la squadra ad un periodo successivamente turbolento, le vittorie sul campo di quegli anni sono state irripetibili per ora nella storia del club.

