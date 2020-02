SERVIZIO PUBBLIREDAZIONALE – La Team Diamond ha sede presso il palazzetto dello sport G.Leone di Martinsicuro, con una struttura ampia e pienamente attrezzata con tutto l’occorrente per chi vuole allenarsi, crescere e non solo fisicamente, e imparare tutto ciò che la Muay Thai può insegnare.

Il team di Muay Thai Team Diamond Italia nasce dopo anni di attività agonistica del leader del team a oggi atleta professionista che vanta diversi titoli, tra cui due titoli italiani da professionista in due categorie di peso differenti e ben 4 titoli mondiali da professionista nelle discipline di kickboxing, k1, e muay thai di cui quest’ultimo vinto un anno fa in Thailandia nello stadio più prestigioso di pattaya.

Il team si forma nel 2016. Dopo una permanenza di un anno in Thailandia per allenarsi e combattere e misurarsi con gli atleti migliori del mondo, Roberto Palestini decide di fare diventare concreta una idea che il suo kru (maestro in thailandese) gli ha consigliato di fare visto le qualità tecniche .

Così appena tornato, grazie anche al grandissimo aiuto del comune di Martinsicuro e alla Hobbit capitanata da Roberto Bollettini, il team ha preso vita e ben presto ha iniziato a fare parlare di sé non solo a livello regionale, ma molto più a livello nazionale e internazionale con match disputati da Roberto in diverse parti del mondo come ad esempio il match epico in Giappone.

Roberto è stato l’unico atleta sambenedettese ad aver calcato i ring di quasi tutto il mondo e ad aver vinto numerosi premi oltre titoli tra i più importanti del mondo.

Oltre ciò il Team Diamond dalla sua nascita ha portato al comune di Martinsicuro oltre ai 4 titoli del mondo di Roberto, due titoli italiani dilettanti nel 2018 con Ernesto Morganti e Aldo di clemente, e due titoli mondiali da dilettanti nel 2017 con Aldo di Clemente e Luigi Spurio, e due bronzi al mondiale con Igino di Ludovico e Yasmin di Buò.

Il 16 febbraio prossimo, gli atleti di punta tra cui Aldo di Clemente tra i semipro, Manuel Fares ( argento ai Mondiali del 2019), Francesco Marconi (argento ai Mondiali del 2019) e Yasmin di Buò saranno impegnati nel disputare i campionati italiani in vista dei mondiali che verranno poi disputati a aprile.

Tutto questo è il Team Diamond, la prima vera e unica scuola di Muay Thai della zona che ha come sede il palazzetto dello sport G.Leone di Martinsicuro con una struttura ampia e pienamente attrezzata con tutto l’occorrente per chi vuole allenarsi, crescere e non solo fisicamente, e imparare tutto ciò che la Muay Thai può insegnare.

I corsi per adulti si svolgono tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 19. Per i più piccoli il lunedì e il mercoledì dalle 18.

Il motto e lo stile del team: “Siamo un branco e come tale ragioniamo”.

Si ringrazia infine chi ha fatto sì che la Team Diamond sia diventata una realtà così importante: la Nastro srls, lo studio dentistico Queiroz-Caponi, Ortophan pro, Igino Di Ludovico dello Yop Tattoo, Road 33 di Romandini Domenico, il ristorante “Il Borgo” di Enrico Sacchini, Weedy Point H24 San Benedetto.



Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.