Durante la discussione in Consiglio Comunale l’esponente di minoranza ha ricordato che nel recente passato sono stati adoperati diversi metri di giudizio per fatti ancora più gravi rispetto al post volgare del vigile urbano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel video, le dichiarazioni del consigliere comunale di opposizione Giorgio De Vecchis in merito all’ordine del giorno discusso nel Consiglio Comunale di San Benedetto per le offese via social alla senatrice a vita Liliana Segre da parte di un vigile urbano.

