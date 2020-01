CUPRA MARITTIMA – Un importante appuntamento per la comunità cuprense e non solo: domenica 2 febbraio, alle ore 12, verrà inaugurato il Ponte sul Torrente Sant’Egidio, che scorre nel centro cittadino. In questo modo si eviterà che tutto il traffico per chi deve cambiare direzione transiterà per la Statale 16.

