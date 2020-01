SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo l’addio di Bove (scambiato con Cenciarelli), c’è un altro addio in casa Samb per quanto concerne la mediana. Il centrocampista classe 1999 Vincenzo Garofalo, infatti, dopo pochi mesi e pochissime presenze in rossoblu torna a casa sua, Avellino, fortemente voluto da mister Capuano.

Il trasferimento è praticamente fatto, mancano solo gli ultimi dettagli e l’ok della Lega.

