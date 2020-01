SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forze dell’Ordine in azione, nel mirino i locali pubblici della Riviera per verificare correttezze e irregolarità.

Gli agenti della Squadra Amministrativa del Commissariato di San Benedetto nella serata del 30 gennaio hanno provveduto ad effettuare accertamenti presso un nota rivendita di Kebab del centro.

Tale attività di controllo, svolta unitamente al personale della locale Asl ha permesso di appurare numerose e gravi irregolarità sia dal punto di vista amministrativo che quello igienico. Durante il sopralluogo venivano rinvenute numerose confezioni di carne e pesce conservate in maniera non idonea e prive di qualsiasi etichettatura o altra indicazione utile per la tracciabilità. Pertanto tutto il materiale scoperto veniva sottoposto a sequestro amministrativo igienico sanitario.

Al titolare dell’esercizio venivano comminate diverse sanzioni pecuniarie, ammontanti a diverse migliaia di euro per ogni irregolarità riscontrata, oltre al divieto di utilizzo, fino al completo ripristino delle condizioni igieniche, dei locali idonei alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti.

“Quindi dal momento successivo al controllo al titolare della licenza veniva consentita la sola somministrazione di alimenti e bevande confezionate all’origine” si legge in una nota della Questura di Ascoli.

