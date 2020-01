La prua dal cantiere dov’è stata restaurata in via Pisani (area portuale) finirà alla definitiva collocazione nello spazio adiacente al giardino “Nuttate de luna” di viale delle Tamerici

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Occhio alla circolazione in Riviera il 31 gennaio.

Come annunciato, è in programma a San Benedetto l’operazione di trasferimento della prua della Motonave “Geneviève” dal cantiere dov’è stata restaurata in via Pisani (area portuale) fino alla definitiva collocazione nello spazio adiacente al giardino “Nuttate de luna” di viale delle Tamerici.

Nella mattinata, la prua, circa 20 tonnellate di peso, sarà caricata sul mezzo adibito al trasporto eccezionale e alle 14 inizierà il trasferimento.

La Polizia Locale chiuderà le strade interessate dal trasporto eccezionale, ad iniziare da viale Marinai d’Italia, poi viale Pasqualini fino a viale delle Tamerici.

Queste strade saranno riaperte man mano che il convoglio avanzerà verso la destinazione finale. Rimarrà chiusa invece fino a conclusione delle operazioni la corsia sud-nord del lungomare a partire dal ponte sull’Albula dove sarà effettuato il blocco del traffico che quindi dovrà spostarsi verso il centro città.

