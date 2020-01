SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sportivo nei prossimi giorni.

Trasferta insidiosa per la Tecno Riviera delle Palme nel diciottesimo turno di campionato a Pagliare del Tronto: i rossoblù faranno visita all’ Eagles Pagliare Roster che naviga in piena zona play out, ma che tra le mura amiche rappresenta sempre un ostacolo arduo da superare.

Mister Antonio Di Battista recupera lo squalificato Cannella ma deve fare i conti con lo stop del portiere Errera fermato per un turno dal giudice sportivo.

La partita si terrà venerdì 31 gennaio al Palazzetto di Pagliare del Tronto alle 21.45.

