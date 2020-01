Non solo viadotto Cerrano, problemi che si ripresentano lungo la dorsale Adriatica come accaduto la settimana scorsa tra il Piceno e Val Vibrata per il bypass alla galleria Colle di Marzio

TERAMO – “Ci sono cavalcavia da manutenere, e più in generale opere vetuste che devono essere ammodernate perché le nostre infrastrutture sono molte delle quali risalenti al dopoguerra, e anni successivi. Il problema è nazionale, ma in Abruzzo la situazione non è migliore. Basti pensare al problema di queste settimane relativo alla A14 che non è percorribile nella sua interezza per i tir, con gravi problemi e disagi che si ripercuotono sulla comunità e anche sul sistema produttivo”.

Lo ha detto Federico De Cesare, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Chieti-Pescara: “Credo che bisognava forse intervenire nel tempo con una costante manutenzione che certamente non avrebbe portato alla situazione attuale”.

