TERAMO – Il tratto dell’autostrada A14 tra Pescara Nord e Atri-Pineto, interdetto ai mezzi pesanti da dicembre su disposizione del gip di Avellino, resterà chiuso, in entrambe le direzioni, dalle 23 di sabato 1 febbraio alle ore 5 di domenica 2 febbraio per “programmati lavori di manutenzione del viadotto Cerrano”.

Di conseguenza non si potrà usufruire delle aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”, situate all’interno del tratto chiuso.

Lo fa sapere Autostrade per l’Italia: “In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro in A14 alla stazione di Pescara nord, per proseguire in direzione di Pescara/Bari; verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Pescara nord, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Ancona, con rientro sull’A14, alla stazione di Atri Pineto, per proseguire verso Ancona/Bologna”.

