SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Approfondiremo in questi il giorni il tema, tornato “caldo”, della Bretella stradale tra San Benedetto e Grottammare, come presentato durante la Commissione Viabilità. A tal scopo, abbiamo lanciato, sulla pagina Facebook di Riviera Oggi, un sondaggio per valutare l’opinione dei cittadini (ovviamente il sondaggio non ha valenza scientifica).

Rispetto alla "Bretella" stradale tra San Benedetto e Grottammare, come la pensi? Gepostet von Riviera Oggi am Mittwoch, 29. Januar 2020

