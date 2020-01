Ecco i vari corsi in programma, le info

GROTTAMMARE – Dall’alleanza tra l’amministrazione comunale di Grottammare e l’Unione Sportiva Acli Marche nascono una serie di iniziative sportive che coinvolgeranno i cittadini per tutto il 2020.

In particolare, prenderà l’avvio un corso di autodifesa, che conta ad oggi 50 iscritti. Il corso, completamente gratuito, si svolgerà dal 4 febbraio al 10 marzo si svolgerà ogni martedì dalle ore 20,30 alle ore 21,30 presso la Palestra provinciale dell’Istituto Fazzini/Mercantini in via Salvo d’Acquisto. Il corso sarà tenuto dall’istruttore di krav maga Emanuele Conti e dal suo staff.

“Equilibrio e movimento per la salute” è un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale che si svolge ogni lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 (2 turni) presso il Centro anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2 Grottammare. Il corso è tenuto dall’insegnante Sara Piunti. Ad oggi ci sono 78 iscritti. Nel corso dell’anno 2019 sono state realizzate 116 ore di lezione.

Anche il “Corso di yoga olistico”, tenuto dall’insegnante Eugenia Brega, si svolge ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20 presso Centro anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2 Grottammare. Ad oggi ci sono 37 iscritti.

L’attività di collaborazione tra Comune di Grottammare ed Unione Sportiva Acli Marche è stata realizzata anche nel corso dell’anno 2019. Il corso “Equilibrio e movimento per la salute” ha fatto registrare ben 560 presenze (dal 23 settembre all’11 dicembre 2019 –date del monitoraggio). L’attività è stata svolta anche nel periodo estivo con lezioni in spiaggia presso il Circolo Nautico Club Ischia. Le “Camminate in acqua”, guidate dalla professoressa Vanessa Cicchi, che si sono svolte nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, con 42 ore di intervento, hanno visto la partecipazione di 77 persone (tra cui numerose turiste) e ben 537 presenze. Successo anche il “Corso di yoga olistico” con 59 iscritti.

