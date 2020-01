TORTORETO – Nuovi sviluppi, e svolte, su una triste vicenda accaduta sulla costa teramana quasi cinque anni fa.

Parliamo della tragica morte della giovane Giulia Di Sabatino a Tortoreto, caduta da un cavalcavia dell’A14 e martoriata da mezzi in transito.

La Procura di Teramo non riaprirà le indagini sulla morte della ragazza trovata sotto un cavalcavia della A14. Ad annunciarlo il programma televisivo di Rai3, ‘Chi l’ha Visto?’.

I genitori dichiarano: “Ricorreremo alla Corte Europea, nostra figlia non si è uccisa. Non andò direttamente verso il ponte, un testimone la vide in paese prima, qualcosa è successo. Non crediamo alla storia del suicidio”.

