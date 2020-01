SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fine settimana intenso quello appena trascorso per le formazioni di Volley Angels Project. La Offerte Villaggi.com, squadra che milita nel campionato di serie D, ha affrontato le sambenedettesi della Tecno Athena Volley, sconfiggendole per 3-0 (22, 15, 22) al termine di una partita dai ritmi elevati e pregna di belle giocate.

Il primo e il terzo set sono stati più equilibrati, mentre nel parziale centrale le ragazze di Daniele Capriotti e Lorenzo Ciancio hanno trovato meno ostacoli per superare le avversarie. L’andamento della partita ha visto le due formazioni cercare di allungare nel vantaggio, ma l’equilibrio ha spesso regnato sovrano. Amaolo e compagne sono state però più lucide nelle giocate conclusive dei set, riuscendo a chiuderli tutti a proprio a favore e conquistando tre punti importantissimi per la classifica.

“È stata una partita importante – ha detto l’allenatore Capriotti – nella quale abbiamo dimostrato la continua crescita delle nostre ragazze. Basti pensare che all’andata avevamo vinto solo per 3-2. I parziali potrebbero far pensare a una gara più combattuta, ma solo nel primo set c’è stata davvero partita. La nostra è una formazione molto giovane, basti pensare che in campo avevamo ragazze che ancora frequentano la scuola media e qualcuna il primo superiore. Abbiamo ancora ampi margini di crescita e a quello dobbiamo puntare”.

Questa la formazione della Offerte Villaggi.com: Amaolo, Annunzi (L1), Bastiani, Carloni, Casarin, Catalini, Gennari, Iommi, Ledda (L2), Maracchione, Massi, Paniconi, Pieroni, Scagnoli. All.: Capriotti-Ciancio.

Sconfitta interna, invece, per la Tecnolift, formazione che milita in prima divisione provinciale, al termine di una partita speciale. Alla Borgo Rosselli di Porto San Giorgio infatti è arrivata la Folly Volley, nelle cui file militano tre ragazze che hanno fatto la storia della società: Sara Cupidio, Mihaela Asmarandei, protagoniste entrambe di promozioni con la maglia di Volley Angels (fra le quali l’ultima l’anno scorso dalla seconda alla prima divisione) e Alessandra Guidotti. Sul campo finisce 3-0 (8; 17; 15) per la Folly con la squadra di Porto San Giorgio che ha faticato a prendere le misure contro un avversario che ha obiettivi totalmente diversi.

La Tecnolift, infatti, alla ricerca della prima vittoria, mentre la Folly Volley invece cercava punti fondamentali per rimanere attaccati al “treno-promozione”. La rosa della Tecnolift: Ciccalè, Curi, Del Gatto, Dorinzi, Felici, Garbuglia, Guenci, Macerata, Minnucci, Orsili, Pallottini, Pazzi, Pomioli, Silenzi, Totò. All.: Conforti-Di Ventura. In questo fine settimana di “turno di riposo” per la prima divisione, la Tecnolift giocherà venerdì 31 il recupero dell’undicesima giornata contro Montegranaro a Porto Sant’Elpidio alla palestra Galilei.

