GROTTAMMARE – Il servizio gestione del Patrimonio ha emanato un avviso di asta pubblica al rialzo per l’alienazione di legname derivante da una quercia.

L’albero si trova in via Brasile ed è quantificato in 620 euro (valore ricavato mediante stima del peso dell’albero moltiplicato per il prezzo di mercato del legname), che sarà il prezzo di partenza delle offerte, già al netto del costo per le operazioni di abbattimento.

Gli interessati dovranno far pervenire le offerte al Protocollo del Comune entro le ore 13 del 3 febbraio. Farà fede la data di acquisizione da parte dell’ufficio comunale e non la data di spedizione.

L’asta si terrà il giorno 4 febbraio, alle ore 11, per pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo di base. L’ufficio precisa che la pianta di quercia dovrà essere rimossa dall’attuale area entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione. I lavori di taglio e rimozione dovranno essere eseguiti da una ditta specializzata nel settore e gli interventi devono essere svolti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).

Per la compilazione dell’offerta, gli uffici comunali hanno predisposto appositi moduli, disponibili sia via web (nella sezione Avvisi pubblici del sito istituzionale www.comune.grottammare.ap.it), sia direttamente presso gli uffici comunali di via Palmaroli, 13.

Ogni ulteriore richiesta di informazioni potrà essere rivolta all’Area 5^ -Gestione del Patrimonio (0735-739264 – ambiente@comune.grottammare.ap.it – PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it.

