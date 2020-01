GROTTAMMARE – Cinque mozioni aprono l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, fissato a mercoledì 29 gennaio, nel corso del quale verranno illustrati anche i progetti Ciip per l’anno 2020.

Le prime due mozioni in elenco sono presentate dalla consigliera del gruppo M5Stelle Alessandra Manigrasso e riguardano, rispettivamente, il “Sostegno al procuratore Nicola Gratteri per la sua attività di contrasto alla criminalità organizzata e richiesta sostegno alle istituzioni pubbliche, del civismo e del mondo dell’informazione” e l’aggiornamento del Piano antenne, in adeguamento ai requisiti della legge regionale 12/2017.

Le successive tre sono presentate dal consigliere Lorenzo Vesperini del gruppo Città unica-Centrodestra unito e vertono su: luminarie e addobbi luminosi su suolo pubblico, intitolazione di una via o piazza ai Martiri delle Foibe e sicurezza della viabilità presso la scuola Toscanini.

L’ordine del giorno prosegue con l’illustrazione delle previsioni finanziarie per l’anno 2020 del Ciip spa, al fine di ottenere dal consiglio comunale l’indirizzo di voto in vista della prossima assemblea dei Comuni soci che si terrà venerdì 31.

Dal servizio Gestione del Territorio arriva la proposta di modificare l’articolo 81 bis del Regolamento edilizio comunale, inerente la realizzazione di ascensori all’interno del vano scala di edifici privati di vecchia costruzione. La modifica prevede la deroga alle misure minime attualmente in vigore, nell’ottica di migliorare le condizioni di vivibilità delle abitazioni.

Dettato dall’esigenza di adeguare i procedimenti amministrativi alle normative che si sono succedute negli anni, compresa la Legge sull’armonizzazione contabile, il servizio Gestione Risorse propone l’aggiornamento di due Regolamenti comunali, quello della contabilità e quello di economato. L’elenco degli argomenti si chiude con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Grottammare, per la comunicazione al Consiglio cittadino dell’adozione.

I lavori dell’assise avranno inizio alle ore 18 e potranno essere seguiti anche in diretta web, accedendo alla pagina You Tube “Città di Grottammare”.

