SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento di qualità a San Benedetto a livello culturale e sociale.

Al Teatro Concordia il 28 gennaio, ore 21. Spostato il recital di Giancarlo Giannini “Le parole note”.

L’organizzazione, dopo una serie di valutazioni, ha deciso di scegliere un luogo più idonea per uno spettacolo teatrale-musicale, optando per il teatro che, peraltro, ospita la stagione teatrale del Comune. I biglietti acquistati per la data del 6 dicembre non sono più validi e possono essere sostituiti con quelli del 28 gennaio nel punto vendita in cui sono stati acquistati.

Chi invece ha acquistato il biglietto on-line riceverà il rimborso per poi procedere all’acquisto del nuovo tagliando. Per la nuova data i settori sono 2: platea (30 euro più diritti prevendita) e galleria (25 euro più diritti prevendita).

Giancarlo Giannini si esibirà, dunque, sulle storiche tavole del Concordia. Il suo nuovo recital “Le parole note” vede in scena il grande attore spezzino con il sassofonista Marco Zurzolo in un singolare incontro di letteratura e musica. Giannini, particolarmente esperto nell’analisi della parola, recita una serie di brani e poesie: da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. Vari autori e un unico tema: l’amore, la donna, la passione. In una sola parola: la vita.

Le parole di Giannini saranno accompagnate da una serie di brani inediti del musicista partenopeo Marco Zurzolo, insieme al suo trio. Giancarlo Giannini e la sua recitazione, la sua voce calda e penetrante condurrà gli spettatori in “atmosfere” mistiche, malinconiche, amorose, ed ironiche in un viaggio dal ‘200 ai giorni nostri.

Grandi emozioni, varie atmosfere. Un unico spettacolo martedì 28 gennaio. Lo spettacolo è in esclusiva per le Marche, un evento unico e da non perdere con uno dei più grandi attori italiani di cinema e teatro. Lo spettacolo è organizzato da Medusa Eventi di Sonia Muci e patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto.

Prevendite già attive su www.ciaotickets.com e punti vendita Ciaotickets. Posti numerati con biglietti da 30 e 25 euro più diritti di prevendita.

