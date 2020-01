Per i lavori. Il traffico viene deviato sulla corsia direzione sud che quindi cambierà di senso fino a conclusione delle riqualificazioni. Il transito da via Fiscaletti (diretto quindi verso il lungomare) sarà deviato su viale Marinai d’Italia, quindi su via Bruni (tra i campi da tennis e il faro) per poi tornare sulla normale corsia di marcia nord-sud

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per consentire l’installazione del cantiere relativo ai lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo complesso per gli operatori della piccola pesca, è stata disposta la chiusura al traffico del tratto di via Pasqualini in corrispondenza del faro sulla corsia diretta a nord”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota: “Il traffico viene deviato sulla corsia direzione sud che quindi cambierà di senso fino a conclusione dei lavori”.

“Il traffico proveniente da via Fiscaletti (diretto quindi verso il lungomare) sarà deviato su viale Marinai d’Italia, quindi su via Bruni (tra i campi da tennis e il faro) per poi tornare sulla normale corsia di marcia nord-sud – concludono dal Comune – la durata dei lavori sarà di 2/3 mesi”.

