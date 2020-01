“L’azienda si dissocia e comunica a tutti gli utenti di diffidare da telefonate di questo genere” si legge in una nota del Consorzio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Ciip, in seguito ad alcune segnalazioni, comunica a tutti gli utenti che nessun operatore dell’azienda è stato autorizzato ad alcuna operazione di vendita telefonica di sistemi di depurazione domestica”.

Così in una nota il Consorzio idrico del Piceno: “L’azienda si dissocia da tale operazione e comunica a tutti gli utenti di diffidare da telefonate di questo genere. In caso di necessità o per eventuali segnalazioni chiamare il numero verde predisposto 800216172”.

