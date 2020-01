A causa dei lavori imminenti nella sede di via Ferri è in programma uno smembramento, con la prima che andrebbe nel plesso Miscia e le seconde e terze classi in via Leopardi. Leggi la lettera: “Così saremo costretti a iscriverli altrove”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Protestano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso Manzoni. Il motivo è lo spostamento previsto dei ragazzi della futura classe prima presso il plesso Miscia (la scuola primaria sempre in via Ferri) per il prossimo anno scolastico, mentre i ragazzi delle due future classi seconda e terza andrebbero al plesso Sacconi in via Leopardi. La qual cosa è contrastata dai genitori per “ovvi motivi logistici e familiari” (ad esempio chi ha due fratelli vorrebbe evitare doppio spostamento in due strutture diverse).

Il Comitato di genitori ha scritto una lettera all’attenzione della dirigente scolastica Giuseppina Carosi, del sindaco Pasqualino Piunti e del presidente del quartiere San Filippo Neri Maurizio Di Giacinto.

Nella raccomandata, che è possibile leggere ad inizio articolo in Pdf, i genitori chiedono perché non ci possa essere “il totale trasferimento di tutte e tre le classi delle secondarie Manzoni presso l’adiacente plesso Miscia che – secondo noi – ha capacità e possibilità di accogliere tre classi e qualche laboratorio”.

“Questa spiacevole situazione che si è venuta a creare non è nuova in questo plesso che negli ultimi anni soffre per la carenza di nuove iscrizioni e che, con i mancati chiarimenti da parte della dirigente alla nostra richiesta, porterà quasi sicuramente ad un susseguirsi di nulla osta verso altri istituti scolastici cittadini e di comuni limitrofi, impoverendo il quartiere e danneggiando indirettamente tutto l’indotto che la scuola crea”

