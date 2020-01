Manda i tuoi messaggi al 3289519554. Sotto osservazione il momento no della squadra di Montero

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scienziati nel Pallone come sempre lunedì alle ore 18.45, in diretta su Riviera Oggi dalla sede di Teng Arredamenti (zona industriale di Acquaviva), per il nostro approfondimento sulla Samb Calcio e sullo sport piceno.

Per vederlo basterà collegarsi con l’home page di Riviera Oggi o con questo articolo dalle ore 18.45.

Potete mandare anche in diretta i vostri commenti e osservazioni al numero 328.9519554, via Whatsapp, oppure commentare questo articolo.

Ricco il parterre dei nostri ospiti: oltre alla nostra rosa “titolare”, stasera saranno con noi anche il direttore sportivo Gianni Rosati, il tifoso nonché esperto di marketing sportivo Giulio Brandimarti, il giornalista Alfredo Cruciani, assieme ai giornalisti Nazzareno Perotti e Giuseppe Buscemi, dalla scalpitante panchina, spazio alle slide del tattico Walter Del Gatto che analizzerà il pareggio contro l’Arzignano.

Faremo sentire anche una intervista al presidente Franco Fedeli che parla della possibile vendita della Samb.

Conduce Giulia Riccetti con Pier Paolo Flammini.

