VICENZA – Esprime soddisfazione per il risultato l’allenatore dell’Arzignano Alberto Colombo. Il pareggio per 1-1 con la Samb è quanto sperato ad inizio gara e consente ai veneti di incassare 5 punti in tre partite, contro gli appena due degli uomini di Montero. Insomma, per il tecnico è andata come doveva andare e come anticipato già prima dell’incontro: “La Samb tecnicamente ci è superiore e per compensare la differenza in questa e in altre gare dobbiamo dare oltre il 100%”.

