VICENZA – Anche Marco Piredda, centrocampista rossoblu autore dell’assist a Grandolfo commenta l’1-1 a casa dell’Arzignano. “Continueremo ad allenarci come facciamo ogni giorno. Dovevamo metterci il massimo impegno per pareggiare la partita perché abbiamo avuto tante occasioni e siamo stati sfortunati. Potevamo fare il gol del 2-1, purtroppo è andata male ma ci rifaremo la prossima. L’importante è aver pareggiato la partita. Non perdere ci aiuta a dare il massimo”.

