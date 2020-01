Arzignano-Samb | Stadio Menti di Vicena h 15 | 23^ giornata del girone B di Serie C

Foto da Vicenza di Giacomo Lauretti

Formazioni:

Arzignano (3-5-2) Tosi; Bonalumi, Pasqualoni, Bigolin; Tazza, Calcagni, Maldonado, Pattarello, Barzaghi(25′ st Lo Porto); Piccioni(42′ st Cais), Heatley (25′ st Rocco)A disp.: Faccioli, Amatori, Balestrero, Hoxha, Rocco, Perretta, Cais, Lo Porto Allenatore: Alberto Colombo

Samb (4-3-3) Massolo; Biondi, Miceli (8′ st Rapisarda), Di Pasquale, Gemignani; Rocchi (8′ st Rocchi), Gelonese, Frediani; Orlando (38′ st Trillò), Grandolfo, Di Massimo (8′ st Volpicelli) A disp. Fusco, Vento, Trillò, Bove, Volpicelli, Piredda, Carillo, Rapisarda, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli Allenatore: Paolo Montero*

*squalificati nella Samb Cenrigoi e Angiulli, indisponibile Santurro

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, assistenti Marco Croce e Orlando Ferraioli anche loro di Nocera Inferiore.

Note:

Marcatori: 36′ pt Bigolin (A), 11′ st Grandolfo (S)

Ammoniti: Di Massimo (S), Gelonese (S)

Espulsi:

Angoli: 3-7

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ La Samb, che fa a meno di Rapisarda dal 1′ (era acciaccato) propone Biondi terzino destro con Miceli e Di Pasquale in mezzo. A sinistra torna Gemignani mentre a centrocampo giocano Gelonese con Rocchi e Frediani vista la squalifica di Angiulli. Davanti Grandolfo al posto dell’altro squalificato Cernigoi e con lui Di Massimo e Orlando. Solo panchina per Volpicelli.

3′ Tre angoli ravvicinati per la Samb, che parte forte, niente di fatto.

8′ Punizione per l’Arzignano, ci prova Maldonado sugli sviluppi ma palla abbondantemente fuori.

9′ Grandolfo prova la gran girata di destro al volo da fuori area, palla bloccata dal portiere. (FOTO)

11′ Si distende l’Arzignano con Piccioni che allarga a destra per Tazza, cross in mezzo e Miceli si deve rifugiare in angolo.

20′ Quarto angolo Samb, palla dentro a cercare un colpo di testa ma viene fischiato un fallo in attacco.

22′ Altro corner per la Samb. Parte Di Massimo a cercare la testa di Miceli: palla ben colpita ma centrale: Tosi para agevolmente. (FOTO)

25′ Biondi ci prova da fuori di collo destro dopo una bella avanzata e su assist di Rocchi: palla altissima ma la Samb attacca di più ora.

30′ Bella giocata di Frediani che crossa in mezzo per la testa di Grandolfo che insacca ma l’arbitro ferma tutto. Grandolfo protesta, se il gol è stato annullato per un fallo sembrerebbe non esserci.

36′ Angolo per l’Arzignano, palla dentro dove la spunta Bigolin di testa, Massolo la prende ma era già dentro. GOL, ARZIGNANO AVANTI.

45’+1 Arzignano ancora pericoloso a fine tempo con una mischia davanti alla porta dopo una girata di Pasqualoni: allontana Miceli salvando i suoi.

45 + 2 Finisce qui il primo tempo, Samb sotto di un gol nel primo tempo.

SECONDO TEMPO

1′ Occasione Samb, cross in mezzo dove c’è Frediani sul secondo palo che la tocca ma la sfera va fuori.

7′ Ancora Samb, Di Massimo pescato in profondità

8′ Dentro Volpicelli, Rapisarda e Piredda, escono Miceli, Di Massimo e Rocchi.

11′ GOOOOL DELLA SAMB. Rapisarda per Piredda in area, i due nuovi entrati: il numero 11 dribbla e tenta il tiro, deviato, su cui si avventa sotto porta Grandolfo che appoggia in rete! Samb che trova il pari! (FOTO)

22′ Volpicelli ci prova da fuori con una bomba di sinistro che lambisce il palo alla sinistra di Tosi: occasione Samb!

31′ OCCASIONISSIMA SAMB! Cross dalla destra, deviazione in area e sul secondo palo Volpicelli tocca col piede a botta sicura ma Tosi compie un miracolo! (FOTO)

38′ Dentro Trillò nella Samb, esce Orlando.

42′ Colpo di testa di Rocco in mezzo all’area, fuori di poco. Intanto esce Piccioni, ex Samb, e dentro Cais.

45′ Concessi 4 di recupero

45′ + 5 Finisce qui, 1-1, fra Samb e Arzignano. Al gol di Bigolin nel primo tempo risponde nella ripresa Grandolfo. Grande occasione per il 2-1 di Volpicelli ma Tosi con un miracolo nega il 2-1 alla Samb a 15 minuti dalla fine.

