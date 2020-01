Dunque, la sosta osservata nel turno precedente non ha scalfito più di tanto la brillantezza dei blu, capaci di mettere a distanza i biancorossi abruzzesi, prima del match appaiati in classifica

MONTEPRANDONE – Torna subito a correre l’Handball Club Monteprandone, che al Colle Gioioso centra l’ottava vittoria stagionale, la seconda del 2020: NHC Teramo battuta 33-24.

Dunque, la sosta osservata nel turno precedente non ha scalfito più di tanto la brillantezza dei blu, capaci di mettere a distanza i biancorossi abruzzesi, prima del match appaiati in classifica a Monteprandone, e di riprendere a soffiare sul collo della capolista Cus Ancona.

Per l’HC una prestazione efficace, anche se un filo altalenante. L’NHC Teramo si presenta al Colle Gioioso senza l’esperto centrale Morale e alla resa dei conti l’assenza peserà. Di sicuro Monteprandone non darà mai agli ospiti la sensazione di poter vincere la partita. In avvio il tabellone recita 4-1, poi 9-4. A lungo andare, però, i ragazzi di coach Andrea Vultaggio qualcosa pagano e il break ospite di 2-5 fissa il punteggio sul 14-12 all’intervallo.

Nella ripresa Teramo si spinge fino al meno 1, ma i blu riescono in una decina di minuti a ristabilire le distanze, schizzando sul 22-16. È lo strappo decisivo. Annotazioni sui singoli: Pantaleo (miglior realizzatore con 10 reti), nonostante qualche errore sforna la solita prestazione importante; Martin, alla seconda presenza in maglia Monteprandone, garantisce il suo contributo, al netto di un certo nervosismo palesato in più di un momento, a conferma che il processo di integrazione è ancora da perfezionare; Coccia e Cani sono ottimi in difesa; Khouaja e Di Girolamo si fanno apprezzare come ormai accade da tempo.

Il commento di coach Vultaggio: “Abbiamo faticato meno del previsto. In alcuni frangenti siamo stati un po’ arruffoni e poco lucidi, ma la gara ci imponeva i 2 punti e sono contento così”. Nel prossimo fine settimana campionato in pausa per tutti. Poi, alla ripresa, ecco uno snodo cruciale della stagione: “Avremo due settimane di tempo per preparare due trasferte consecutive, a Bucchianico contro Guardiagrele e ad Ancona con il Cus. Dopo potremo forse dire con certezza quale sarà il nostro destino” conclude Vultaggio.

Di seguito i giocatori blu (e le rispettive marcature) scesi in campo nella vittoriosa gara contro l’NHC Teramo: Cani 1, Carlini, Coccia 4, Di Girolamo 4, Di Matteo, P. Funari, F. Funari, Khouaja 1, Lattanzi, Martin 5, Mattioli 5, Mucci, Pantaleo 10, Parente 3, Salladini, Vagnoni.

