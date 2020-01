Il motociclista era da solo in una zona impervia sulle colline tra Acquaviva e Grottammare e ha allertato i militari. Per fortuna non ha riportato ferite

GROTTAMMARE/ACQUAVIVA – Anomalia e disavventura nella mattinata del 26 gennaio ma il tutto, poi, si è concluso per il meglio.

Un motociclista era in transito su una strada brecciata tra le colline di Acquaviva e Grottammare quando, imboccando una strada brecciata, è caduto dalla moto.

Per fortuna non ha riportato ferite ma non riusciva a rialzare la pesante moto da terra. Essendo solo e in una zona impervia, il centauro ha deciso di allertare i carabinieri.

I militari sono venuti in suo soccorso, dopo averlo rintracciato.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.