Aveva 72 anni. Era conosciuta in tutta la Riviera e non solo

GROTTAMMARE – Lutto sulla costa per la morte di una donna conosciuta in tutto il territorio.

È morta Marisa Paoloni, storica titolare dello chalet “Da Paoloni” di Grottammare.

Aveva 72 anni. Dalle prime indiscrezioni un malore l’avrebbe colta nella notte tra il 24 e 25 gennaio in casa e al mattino familiari e conoscenti, non avendo contatto con lei, si sono preoccupati e purtroppo hanno fatto la triste scoperta.

Marisa era conosciutissima a Grottammare e in tutta la Riviera ma non solo. Tante persone tornavano al “Da Paoloni” da tutta Italia per passare l’estate con Marisa e le sue collaboratrici e anche con la sorella e la nipote. Un “impero” ereditato dal padre.

La redazione di Riviera Oggi porge le condoglianze all’intera famiglia.

