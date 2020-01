SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Riaprirà entro la serata di oggi, 24 gennaio, il tratto della A14 compreso tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione di Pescara”.

Così in una nota l’Aspi, poco fa.

La Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia sta ultimando la realizzazione di un bypass che consentirà l’utilizzo del fornice nord della galleria Colle di Marzio in doppio senso di marcia, restando al momento ancora chiuso al traffico il fornice sud, sul quale proseguiranno nella notte i controlli strumentali decisi dalla società di ingegneria Proger nell’ambito del piano straordinario di verifiche varato recentemente da Aspi e riguardante la totalità delle gallerie della propria rete. Al momento in direzione Pescara si registrano 3 chilometri di coda.

“Agli utenti diretti da Ancona verso Pescara dopo l’uscita obbligatoria di Grottammare si consiglia si procedere lungo la SS16 per rientrare in A14 a Val Vibrata. Per i lunghi percorsi a chi da Bologna è diretto verso Pescara-Bari si consiglia di utilizzare la A1 Milano-Napoli e tramite la A24/A25 raggiungere la A14” consiglia Autostrade per l’Italia.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.