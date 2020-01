Si tratta di una donna a bordo di una Jeep in sosta. Il furgone avrebbe impattato contro il mezzo parcheggiato per poi finire fuori strada

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata da dimenticare per la viabilità, in Riviera, quella del 24 gennaio.

Incidente stradale in viale dello Sport poco dopo le 16. Un furgone, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri è finito fuori strada, piombando sulla pista ciclabile adiacente.

Sul posto i militari per i rilievi e il carro attrezzi per la rimozione del mezzo.

AGGIORNAMENTI Una persona, una donna, è rimasta ferita e portata in ospedale per le cure mediche. Dalle prime indiscrezioni il furgone, per cause in fase di accertamento dei carabinieri, si sarebbe scontrato contro una Jeep in sosta dove a bordo c’era la donna rimasta poi ferita. L’impatto avrebbe causato la fuoriuscita di strada del furgone che ha terminato la sua corsa sulla pista ciclabile. Fortunatamente non transitava nessuno in quel momento.

