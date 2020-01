SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata da dimenticare per la viabilità, in Riviera, quella del 24 gennaio.

Incidente stradale in viale dello Sport poco dopo le 16. Un furgone, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri è finito fuori strada, piombando sulla pista ciclabile adiacente.

Sul posto i militari per i rilievi e il carro attrezzi per la rimozione del mezzo.

