Alcuni cittadini del Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso hanno aperto uno striscione di contestazione in merito alla chiusura dell’ospedale di San Benedetto e uno di loro ha poi contestato da vicino il Presidente della Regione Marche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una piccola contestazione all’arrivo di Luca Ceriscioli a San Benedetto in occasione dell’inaugurazione del nuovo treno Pop. Alcuni cittadini hanno aperto uno striscione di contestazione in merito alla chiusura dell’ospedale di San Benedetto e uno di loro ha poi contestato da vicino il Presidente della Regione Marche: “Perché non accetta mai un confronto?” gli ha detto.

