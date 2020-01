INTERVISTA Al Presidente della Regione Marche in merito alla situazione della Sanità nel Piceno: “La piastra è indispensabile per entrambe le città. Avremo modo e necessità di esplicitare questo orientamento”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A San Benedetto per l’inaugurazione del nuovo treno Pop che collegherà le città della Regione Marche, il presidente Luca Ceriscioli ha risposto in merito alla questione sanitaria anche a fronte di una piccola contestazione che c’è stata anche stamattina in merito alla chiusura dell’ospedale di San Benedetto “Madonna del Soccorso”.

“La piastra del Pronto Soccorso è indispensabile per San Benedetto anche in virtù dell’afflusso estivo, così come per Ascoli. Avremo modo e necessità di esplicitare questo orientamento, come d’accordo coi sanitari, essendo partito il procedimento per l’ospedale di Pagliare: una volta definito cosa ci sarà in questa struttura potremo definire esattamente cosa resterà nelle altre” ha detto Ceriscioli.

