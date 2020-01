FOTO-VIDEO Caos in autostrada, sull’Adriatica ma anche sulla Sopraelevata e sull’Ascoli-Mare in prossimità dello svincolo per il casello sambenedettese. Raggiungere l’Abruzzo è dura e anche i centri abitati cominciano a soffrirne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 24 gennaio 2020.

Una giornata di ordinaria follia in Riviera che difficilmente si potrà dimenticare. Viabilità in tilt su tutta la costa da Grottammare fino a Val Vibrata a causa del tratto chiuso in autostrada, direzione sud, per una verifica tecnica che interessa la galleria di Colle di Marzio.

Dalla mattinata mezzi pesanti e auto dirottati sull’Adriatica con tremendi disagi alla circolazione. Statale 16, in direzione sud, complicata anche a San Benedetto e Porto d’Ascoli per non parlare di Martinsicuro.

Problemi anche sull’Ascoli-Mare, direzione San Benedetto, in prossimità dello svincolo che conduce al casello autostradale di Porto d’Ascoli. E ovviamente viabilità intasata anche sulla Sopraelevata in direzione Abruzzo.

Tir, auto, bus di linea, furgoni: tutti in fila e code davvero chilometriche. Anche i centri abitati cominciano a soffrirne e si rischia l’intasamento di veicoli anche nelle strade comunali e sul lungomare.

Oggi raggiungere l’Abruzzo sarà molto dura. E la rabbia degli automobilisti e dei lavoratori è ancora grande dopo i disagi prima e dopo le festività natalizie a causa della vicenda delle barriere sequestrate sui viadotti di Marche e Abruzzo.

