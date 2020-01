SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una mostra su Gino Bartali, campione di ciclismo e “Giusto tra le Nazioni” per celebrare la Giornata della Memoria. E’ l’iniziativa promossa dall’ISC Centro di San Benedetto, patrocinata dal Comune rivierasco e realizzata in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni Paolo II onlus di Grottammare, le cooperative sociali Polisportiva Gagliarda e Capitani Coraggiosi di San Benedetto, con il prezioso sostegno di Gioia Bartali, nipote del campione fiorentino. L’esposizione, dal titolo “Un diavolo di campione, un angelo di uomo”.

L’avventura umana di Gino Bartali”, sarà inaugurata lunedì del 27 gennaio alle ore 10.15 nella sede della scuola media Curzi in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. A precedere il taglio del nastro, un incontro che vedrà alle ore 9 Andrea Falcioni, curatore della mostra e presidente della Gagliarda, presentare agli alunni della scuola la figura di Bartali. L’esposizione resterà aperta fino al 1° febbraio con orario 10,15-12,15 e 15-17 (per i soli pomeriggi del 27 e del 30. Visite prenotabili telefonando alla scuola allo 0735781072. Gino Bartali è stato ed è senza dubbio uno dei campioni italiani dello sport più amati. Vincitore di tre Giri d’Italia, due Tour de France e tantissime altre corse importanti, fu protagonista di una storica rivalità con Fausto Coppi.

Ma durante la seconda guerra mondiale il popolare “Ginettaccio” mise anche a rischio la propria vita per salvare quella di oltre ottocento persone fra cui ebrei e perseguitati dal regime fascista, trasportando documenti d’identità falsi, in giro per l’Italia, nascondendoli sotto la sella della sua bicicletta. Un grande esempio di coraggio e valore civile che non a caso la dirigente dell’Isc Centro, Laura D’Ignazi e i docenti della scuola hanno voluto portare agli alunni e all’intera città per celebrare una ricorrenza così importante come quella dedicata alle vittime dell’Olocausto. L’evento è stato realizzato grazie al Progetto “Community Town”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quale sono partner l’Associazione Papa Giovanni Paolo II onlus di Grottammare e l’Isc Centro di San Benedetto.

