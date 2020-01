GROTTAMMARE – La più prestigiosa guida turistica al mondo, Lonely Planet, ha incoronato la regione Marche come destinazione turistica imperdibile per l’anno 2020 (Premio Best in Travel 2020).

Le Marche sono l’unica realtà italiana indicata nella selezione per le principali 30 destinazioni, ripartite in 10 per le Nazioni, 10 per le Regioni e 10 per le Città.

Questo riconoscimento è un attestato importantissimo che premia il lavoro di anni dell’intero sistema regionale che grazie alla costanza ed alla determinazione di imprenditori è riuscito ad imporsi all’attenzione nazionale ed internazionale.

E’ intenzione della Regione Marche consegnare copia del riconoscimento Lonely Planet a ciascun singolo operatore turistico, con una cerimonia di consegna che si terrà nel corso dell’incontro presso la Sala Teatro Kursaal, Piazza Kursaal di Grottammare venerdì 31 gennaio con inizio alle ore 15.30.

