Rossoblu in campo per preparare la trasferta di domenica, il terzino punta a rientrare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La Samb ricomincia subito gli allenamenti dopo il pari contro il Fano e in vista della trasferta di domenica al Menti di Vicenza dove i rossoblu alle ore 15, affronteramno l’Arzignano Valchiampo.

“La squadra, in avvio di seduta, ha sostenuto un circuito di mobilità aerobica, per poi essere suddivisa in due gruppi. Il gruppo composto dai calciatori impiegati nel match di ieri con il Fano ha eseguito un una corsa con una leggera variazione di velocità, concludendo poi il lavoro con delle serie di allunghi sui 50 metri. Tutti gli altri hanno sostenuto partitelle a ranghi ridotti, un lavoro atletico senza palla e partitella finale” questo comunica la Samb assieme ad alcune news dall’infermeria.

Mentre continua il suo percorso di recupero il portiere Antonio Santurro, Gemignani è rientrato in gruppo. Tenuto a riposo precauzionale capitan Rapisarda che non ha preso quindi parte alla seduta per un fastidio all’anca.

