SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un video dal quale si riconosce un sacco dell’immondizia e dei topi in cerca di cibo. La segnalazione è di Flavia Mandrelli, consigliera comunale di opposizione del Gruppo Articolo Uno a San Benedetto. “Questo video è di ieri. Ratti. Siamo nei pressi di viale Buozzi” dice la consigliere.

E ancora: “La spazzatura viene gettata in maniera del tutto indifferenziata e, ormai da mesi, è pieno di enormi topi che girano indisturbati. Sia Picenambiente sia l’Amministrazione al corrente da moto tempo di questa situazione” sostiene Mandrelli “ma nessuno ha preso provvedimenti. Un altro luminoso esempio di come funziona un servizio che costa alla comunità di San Benedetto più di 10 milioni di euro all’anno” l’attacco frontale della consigliere “e di come l’attuale Amministrazione Piunti faccia finta di niente. Una situazione indecorosa, pericolosa per la salute dei cittadini . La città perla del turismo”.

