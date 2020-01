MONTEPRANDONE – Una comunità del Piceno è in lutto per la morte di un personaggio molto importante che ha fatto parte integrante, per tanto tempo, della collettività.

Monteprandone piange la scomparsa di Achille Mancini, storico Vigile Urbano. Aveva 93 anni ed è morto il 22 gennaio. Era conosciuto come “Achille la Guardia”.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio del 23 gennaio e il feretro è stato scortato, dall’ospedale di San Benedetto alla chiesa San Nicolò di Bari, dagli uomini della Municipale di Monteprandone del Comandante Eugenio Vendrame.

Alle esequie tante persone: amici, conoscenti, familiari e anche istituzioni.

