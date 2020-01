Il mister della Samb: “Dopo Trieste dovevamo fare il salto di qualità. Non ci siamo riusciti ma non abbiamo ammazzato nessuno”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Montero commenta amaro la sfida pareggiata contro il Fano. “Mi prendo le responsabilità ma dobbiamo migliorare. La strada è ancora lunga per i playoff” chiosa il mister rossoblu. “Dobbiamo capire cosa vogliamo perché conta anche come entriamo ai playoff. Se entriamo nelle ultime posizioni è lunghissima. Io preoccupato per lo stato della squadra? No, mi hanno già dimostrato i ragazzi che ci sono”.

Sull’arbitro: “Il rosso? Non mi è sembrata espulsione ma rispetto le decisioni dell’arbitro”. Sullo stato della squadra: “Dopo Trieste dovevamo crescere ma non ci siamo riusciti. Può capitare non abbiamo ammazzato nessuno, c’è da trovare equilibrio”.

