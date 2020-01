SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per come si è messa è un punto guadagnato Non dobbiamo vedere la classifica con cui si presentava la gara, per come si era messa vediamo i lati positivi”. Così commenta la partita Mirko Miceli, difensore rossoblu.

“Siamo consapevoli che dobbiamo fare meglio. Fedeli arrabbiato? Siamo suoi dipendenti e accettiamo quello che dice in silenzio”. Poi commenta anche le ultime espulsioni: “Quella di oggi per me non ‘era e comunque non ha influito sulla sconfitta”.

