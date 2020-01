Il presidente “Quest’anno mi ero tenuto ma oggi non ce l’ho fatta. Questi giocatori non hanno rispetto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Franco Fedeli, arrabbiato, commenta la partita di stasera: “E’ la copia della partita contro la Vis, dovevamo fare 6 punti in casa e ne abbiamo fatto appena 1. Certi giocatori che abbiano penso a volte che neanche in Eccellenza potrebbero giocare. Se non finiamo una partita in 10 non siamo contenti” continua il presidente.

“Sono deluso” prosegue il presidente nel suo sfogo “i giocatori non hanno rispetto per la società che rappresentano”. Un commento anche sul ritorno allo stadio del figlio Andrea, ex Ad rossoblu: “E’ solo venuto a vedere la partita. Mi dispiace che abbia visto questo spettacolo”. E ancora. “Quest’anno ho cercato di tenermi ma oggi non ce l’ho fatta. Sono andato negli spogliatoi e ne ho dette di peste e corna”.

