Ancora una prestazione deludente per i rossoblu in casa. Decidono alla fine i gol di Baldini e Volpicelli, arrivati entrambi nella ripresa

Samb-Fano| Recupero della prima giornata di ritorno| Stadio Riviera Delle Palme

Foto di Emanuela Chiappani

Samb (4-3-3): Massolo; Rapisarda, Miceli, Carillo, Trillò; Rocchi(16′ st Di Massimo), Angiulli, Frediani(31′ st Grandolfo); Volpicelli(44′ st Piredda), Cernigoi, Orlando(16′ st Gelonese). A disposizione: Fusco, Vento, Gelonese, Di Massimo, Bove, Piredda, Grandolfo, Garofalo, Rango, Malandruccolo, Panaioli. Allenatore: Paolo Montero.

Fano (4-3-1-2): Viscovo; Tofanari, Di Sabatino, Gatti, De Vito (15′ st Boccioletti); Parlati(32′ st Said), Amadio, Marino(15′ st Paolini); Carpani; Barbuti(44′ st Carnielutti), Baldini(32′ st Kanis). A disposizione: Fasolino, Ricciardi, Diop, Said, Boccioletti, Giorgini, Sapone, Venditti, Paolini, Sarli, Carnelutti, Kanis. Allenatore: Marco Alessandrini.

Arbitro: Giordano di Novara (Dicosta/Cubicciotti)

Note:

Marcatori: 14′ st Baldini (F), 41′ st Volpicelli (S)

Ammoniti: Rapisarda (S), De Vito (F), Boccioletti (F), Carpani (F), Cernigoi(S)

Espulsi: Cernigoi (doppia ammonizione)

Angoli: 3-4

DIRETTA

PRIMO TEMPO

Manca poco al match tra Samb e Fano al "Riviera delle Palme" Gepostet von Riviera Oggi am Mittwoch, 22. Januar 2020

5′ Tiro di Carpani verso Massolo, deviato in angolo.

9′ Secondo angolo del Fano che in questo avvio è intraprendente là davanti: palla in are ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco dei granata, oggi in maglia bianca.

10′ Ancora pressione Fano, terzo angolo. Palla sul secondo palo ma l’azione sfuma.

15′ DOPPIA OCCASIONE SAMB. Bello spunto di Frediani che cede a Volpicelli, dribbling e sinistro che finisce di poco a lato. Poi dopo pochi istanti ancora palla interessante per la Samb ma Orlando non riesce a battere Viscovo da posizione ravvicinata.

19′ Steso Trillò sul vertice sinistro dell’area di rigore fanese. Punizione interessante per la Samb.

20′ Parte col destro Frediani e pallone che finisce a lato non di molto. Buona occasione.

31′ Bel corridoio di Volpicelli per Rocchi che prova l’appoggio a Rapisarda in area ma viene letto dai difensori ospiti. Nulla di fatto.

32′ Orlando per Cernigoi in mezzo, murato, poi palla a Rocchi che ci prova: stoppato pure lui. Che occasione!

35′ Primo angolo Samb, se lo guadagna Volpicelli con un rito cross deviato dalla difesa ospite. Esce Viscovo coi pugni sulla battuta tesa in area.

40′ Terzo angolo Samb, palla che schizza fuori dall’area con Volpicelli che ci prova al volo: alta.

43′ Cernigoi fa la spola aprendo la strada dell’area per Orlando che ci prova due volte di seguito ma viene stoppato.

45′ Finisce qui il primo tempo. Reti bianche fra Samb e Fano. I rossoblu ci hanno provato ma serve un po’ più di lucidità sotto porta.

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia senza cambi la sfida.

13′ Parlati ci prova col destro di controbalzo, palla che sorvola la traversa.

14′ GOL DEL FANO. Baldini ci prova da fuori, palla deviata che si insacca. Samb beffata.

15′ Fuori De Vito per Boccioletti e Marino per Paolini nel Fano

16′ Nella Samb dentro Gelonese per Orlando e Di Massimo per Rocchi.

20′ Cernigoi va dentro l’area con un cross tagliato, Paolini la bautta in angolo.

27′ Punizione Samb, Volpicelli in area dove arpiona e devia verso la porta Cenrigoi, palla fuori non di molto.

29′ Si salva due volte la Samb prima ocn Massolo su Barbuti e poi con una scivolata di Carillo sul tentativo di Paolini.

31′ Entra Grandolfo per Frediani.

35′ Giallo a Carpani che butta giù Di Massimo in ripartenza.

39′ Angiulli butta giù Paolini e concede una punizione dal limite al Fano. Parte Gatti e Massolo si oppone bene.

41′ GOOOOL DELLA SAMB| Bella sponda di Di Massimo per l’accorrente Volpicelli che insacca in rete!

43′ Cenrigoi incorna di testa di poco fuori dopo una bellissima azione in uscita dei rossoblu che ha portato al cross Angiulli.

44′ Entrano Piredda per Volpicelli nella Samb e Carnielutti per Barbuti nel Fano.

45′ 5 minuti di recupero

45′ + 3 Scontro a metà campo: giallo a Cernigoi, il secondo, e rosso per il numero 9 rossoblu.

45′ + 5 Ultima occasione per il Fano che si guadagna una punizione e porta in area le torri ma Piredda allontana.

45′ + 5 Finisce qui, Samb ancora a digiuno di vittorie in casa nel 2020. Solo un pareggio col Fano. Decidono i gol di Baldini e Volpicelli.

