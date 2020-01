Con questo omaggio al Pontefice, l’ente ha voluto ricordare come il lavoro nei cantieri per la città hanno rappresentato sempre momenti di crescita, di appartenenza per la comunità e di attenzione agli altri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Reso noto l’omaggio fatto da Cna Nautica Picena a Papa Francesco: raffigura il varo, nel lontano 1912, del San Marco, primo battello porta pesce a motore della marineria Sanbenedettese. Varo legato anche alla storica figura di don Francesco Sciocchetti, parroco della chiesa di Santa Maria della Marina.

Con questo omaggio al Pontefice la Cna Nautica Sanbenedettese ha voluto ricordare come il lavoro nei cantieri per la città hanno rappresentato sempre momenti di crescita, di appartenenza per la comunità e di attenzione agli altri. Come in questo periodo testimoniato anche dalla raccolta di plastica nell’Adriatico compiuta dai pescatori sanbenedettesi.

L’omaggio è stato consegnato in Vaticano dal Portavoce della Cna nautica Picena, Giulio Pergallini, accompagnato della responsabile Cna del settore, Irene Cicchiello.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.