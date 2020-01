GIULIANOVA – Riparte “NutriAMOci. Mangiar bene, mangiar sano”, il ciclo di incontri su cibo e alimentazione organizzato dal Gruppo Medico D’Archivio insieme con l’Università degli Studi di Teramo e l’IIS “Crocetti-Cerulli” di Giulianova con il patrocinio della Provincia di Teramo e dell’Amministrazione comunale di Giulianova.

Il primo incontro del 2020, moderato dal giornalista Sandro Galantini, è quello del 24 gennaio prossimo, ore 10.30, nella Sala conferenze del Kursaal di Giulianova Lido.

A parlare di “ Conservazione degli alimenti per la conservazione della salute” sarà Antonello Paparella, Professore Ordinario di Microbiologia degli alimenti all’Università degli Studi di Teramo. Nato a Bari il 12 giugno 1961, il prof. Paparella non è solo un esperto di caratura altamente accademica e nome ricorrente in riviste seguitissime e quotidiani on line, ma è pure volto assai noto della tv. Conosciute sono infatti le sue apparizioni come ospite in molte trasmissioni della Rai, soprattutto in Geo & Geo condotta da Sveva Sagramola e da Emanuele Biggi.

