SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ufficiale: a San Benedetto tornano le proiezioni dello storico cineforum “Buster Keaton” presso il Teatro Concordia. In una mail l’Ufficio Cultura scrive: “E’ un gradito ritorno, dopo alcuni anni di assenza, voluto dall’Amministrazione comunale Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Cineforum Buster Keaton di San Benedetto del Tronto e la Niche srl che gestisce le proiezioni cinematografiche al Teatro Concordia”.

Si inizia mercoledì 29 gennaio. Biglietto: euro 5 con tessera Fic (Federazione Italiana Cineforum) – il costo della tessera è di euro 3. La tessera da diritto ad usufruire ad un ingresso ridotto (euro 5) alle proiezioni del venerdì al Cinema Teatro Concordia.

Le proiezioni si svolgeranno al Cinema Teatro Concordia con inizio alle ore 21.15

Mercoledì 29 gennaio: “1945”di Ferenc Török (ingresso libero).

Mercoledì 5 febbraio: La Belle Epoque di Nicolas Bedos

Mercoledì 12 febbraio: The Farewell – Una Bugia Buona di Lulu Wang

Mercoledì 19 febbraio: Sorry We Missed You di Ken Loach

