SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Sabato 25 gennaio alle ore 21.15, all’interno della Stagione Teatrale “INTERMINATI SPAZI” del Cineteatro San Filippo Neri, va in scena RACCONTI STONATI, un recital di racconti brevi di Chiara Bellabarba con Piergiorgio Cinì, Beatrice Bellabarba e Marco e Luigi Ferrara.

Sul palco si alterneranno racconti e canzoni al femminile di donne (e non solo) fuori dal coro. L’autrice ci fa vivere con delicatezza passioni, tentazioni, trasgressioni, vocazioni, paradossi e contrasti, gettando uno sguardo furtivo su quelle presunte debolezze che, quasi sempre, sono radice ontologica di grande forza.

Come ci racconta Piergiorgio Cinì, “Racconti stonati è un reading fatto di parole, pensieri, immagini, musiche, canzoni che percorrono tutti linee interminate. Interminate come gli Interminati spazi, interminate come gli interminati fili che legano le storie di queste donne raccontate da Chiara Bellabarba nel libro “Racconti fra le dita” da cui è tratto questo spettacolo, interminati come i suoni che provengono dalle mani e dalla bocca magiche dei fratelli Ferrara, e interminati come le emozioni che riesce a trasmettere Beatrice Bellabarba con la sua grande abilità e sensibilità di cantante ed interprete.”

L’appuntamento con Racconti stonati è per sabato 25 gennaio, ore 21.15, al Cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto.

Per info e prenotazioni:

338 3894018

389 1463537

caleidoteatro@gmail.com

FB Cineteatro San Filippo Neri

