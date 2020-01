CUPRA MARITTIMA/RIPATRANSONE – Lavoro per i pompieri alle prime ore del 22 gennaio.

Vigili del Fuoco in azione prima a Cupra Marittima, intorno alle 2, per delle sterpaglie in fiamme nella zona della Val Menocchia. Rogo spento, cause in fase di accertamento.

In mattinata, poco dopo le 7.30, pompieri a Ripatransone per un’autovettura con problemi e verificare la situazione e l’eventuale messa in sicurezza.

