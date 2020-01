Il senatore sambenedettese indicato su Rousseau per la nuova figura voluta dai pentastellati. Sarà sostanzialmente un coordinatore che in vista delle elezioni si occuperà di relazioni interne, ovvero punto di riferimento per candidati, liste e eletti in seguito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è il senatore sambenedettese Giorgio Fede assieme a Mirella Emiliozzi fra i “facilitatori” eletti su Rousseau dal M5S in vista delle elezioni regionali marchigiane. Fede, che si occuperà di “relazioni Interne”, va dunque a formare la squadra pentastellata per quella che è una nuova figura introdotta dal Movimento. Si tratta sostanzialmente di coordinatori regionali, ai quali “è affidato il compito di lavorare sul territorio affinché il Movimento possa far crescere la sua organizzazione in ogni singola regione” si legge dal Blog delle Stelle.

I facilitatori opereranno “a titolo gratuito” in tre aree principali: relazioni esterne (rapporti con gli stakeholder, le associazioni, i comitati, ecc); relazioni interne (rapporti con gli eletti cinquestelle della regione, punto di supporto per le liste); formazione e coinvolgimento (sia la formazione degli eletti e degli iscritti, sia il coinvolgimento di nuove persone che sono interessate a far parte del Movimento).

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.