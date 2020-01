SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb affronta il Fano mercoledì (domani) dalle 20 e 45. In occasione della partita, recupero della prima giornata di ritorno, Viale dello Sport sarà percorribile liberamente e che per le auto dei tifosi locali sarà utilizzabile il parcheggio Nord, dove ci sarà anche un’area appositamente allestita per cicli e motocicli negli ex campetti da calcetto situati dietro la Curva Nord.

Lo comunica la Samb stessa che aggiunge che non sarà utilizzabile, invece, quello antistante il palazzetto dello Sport e non sarà consentito il parcheggio su viale dello Sport nel tratto compreso tra la biglietteria nord e la rotonda Roncarolo.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.